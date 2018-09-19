نادية عمران:نواب أكدوا زج أسمائهم ببيان أعضاء الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور نادية عمران، أن مشروع الدستور تم إصداره باجراءات صحيحة وحاز على أغلبية 43 داخل الهيئة، أي مايفوق النصاب المحدد في الإعلان الدستوري.

جاء ذلك على خلفية صدور بيان من قِبل 5 أعضاء من الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور أمس الثلاثاء، دعوا فيه إلى عقد اجتماع عام للهيئة لمناقشة المسائل الأخلاقية التي أدت إلى توقف مسار الدستور.

وبينت عمران في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن عضو الهيئة عن درنة محمد الرفادي أكد بان اسمه قد زج به في البيان بدون علمه وهو غير موافق عليه،إلى جانب عمر عبد الرحمن عضو الهيئة عن المنطقة الجنوبية، الذي تم زج اسمه في البيان بدون علمه أيضاً.

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