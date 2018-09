«تعليم الوفاق» تمنع اصطحاب الهاتف النقال داخل قاعات الامتحان

المتوسط:

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، منع اصطحاب الهاتف النقال إلى قاعات الامتحان، معتبره أن وجوده مع الطالب أو الطالبة داخل القاعات الامتحانية حتى لو كان معلقا يعد من حالات الغش الواجب رصدها وتحرير محضر غش بالخصوص.

واعتبرت وزارة التعليم في بيان لها، أن الامتحان يعد ملغيا لكل طالب أو طالبة يتم رصد ورقته الامتحانية من قبل لجنة رصد الغش الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي خلال أوقات الامتحان.

