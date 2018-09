وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد سير الامتحانات بجامعة طرابلس

المتوسط:

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، المهندس “عادل جمعة”، أمس الثلاثاء، عدد من اللجان الامتحانية بجامعة طرابلس القاطع (ب) والتي تمتحن أمامها طلبة مراقبة التعليم ببلديتي عين زارة وتاجوراء.

رافق “جمعة” خلال زيارته الميدانية مراقبي التعليم ببلديتي عين زارة وتاجوراء ورئيس اللجنة المركزية للامتحانات بجامعة طرابلس القاطع، إبراهيم بن قايد، والذي بدوره طمأن رئيس اللجنة الوكيل بأن الأمور سارت اليوم بالشكل الاعتيادي والمطلوب باستثناء طلبة المنازل والتكميلي وفي هذا الشأن كلف الوكيل رئيس اللجنة المركزية بإعداد تقرير تفصيلي عن سير الامتحانات بالأسبوع الأول حيث أكد بأن العملية الامتحانية تسير بالشكل الطبيعي رغم الظروف التي مرت بها المنطقة.

كما استمع الوكيل باهتمام لعدد من الطلبة الممتحنين الذين أبدوا ارتياحهم لما رأوه من حسن تنظيم واستقبال مؤكدين أنهم مع المشروع الوطني الذي تعمل عليه وزارة التعليم، مضيفين أن هذا المشروع يضمن حق كل طالب وطالبة وهو خطوة نحو بناء ليبيـا علمياً واكاديمياً وتطبيقياً.

