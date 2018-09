«تعليم الوفاق» تبحث مع «الايسيسكو» سبل تفعيل برامج التعاون المشترك

المتوسط:

بحث الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، مع أمين عام المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو)سبل تفعيل برامج التعاون المشترك، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها تستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو) بمقرها الرباط-المغرب.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر المنظمة الإسلامية بالمغرب تناول في بدايته طبيعة عمل المنظمة الاسلامية، وأثنى خلاله المدير العام للمنظمة على دور المؤسسات الليبية في إجراء برامج مشتركة مع المنظمة والرغبة في إعادة التعاون المشترك بين المنظمة واللجنة الوطنية، ثم استعرض الأمين العام مراحل إعادة تفعيل اللجنة الوطنية والمشاكل التي تعرقل تحقيق أهدافها وطموحاته.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة آليات تنفيذ نشاطات المنظمة الاسلامية داخل الدولة الليبية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ونوه الأمين العام إلى إمكانية زيادة الأنشطة المقترحة للجنة الوطنية في الخطة الثلاثية القادمة نتيجة لقلة ما تم تنفيذه في السنوات الماضية.

