المتوسط:

نظم مكتب الثقافة غريان بالتعاون مع موسم المدينة الإعلامي، ورشة عمل للشباب بعنوان ” بوابتك لاحتراف الإعلام “، وذلك خلال الفترة 23 إلى 28 سبتمبر الجاري بمقر مكتب الثقافة غريان.

يقدم الورشة الإعلامية لبنى يونس والصحفي نادر المدود، وتقدم أساليب العمل الصحفي المكتوب والمرئي، ويقام إلى جانبها تدريب عملي أمام الكاميرا.

وتنطلق الورشة يوم الأحد القادم من الرابعة حتى السابعة مساء.

The post مكتب الثقافة عريان ينظم ورشة عمل بعنوان بوابتك لاحتراف الإعلام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية