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أزمة مياه تعصف بمدن المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تضرب مشاكل المياه والصرف الصحي أطنابها في منطقة باطن الجبل، علاوةً على مناطق بني وليد وأوباري وحتى العاصمة نفسها تعاني من سوء البنية التحتية وما يترتب عليها من أضرار.

وقام العاملون في قسم المستهلكين نالوت بإعداد تقارير عن شهر أغسطس بشأن الإيرادات الشهرية لوحدات الجباية في باطن الجبل.

يشار إلى أن أحد الخزانات في مدينة تيجي لم تتم صيانته منذ 2011، وتتضاعف المعاناة بسبب الرطوبة وسوء وضع صهاريج نقل مياه الصرف الصحي والشاحنات المتوقفة، إضافة إلى المقر الجديد الذي لم يتم استكماله بعد.

ويطالب مدراء الأقسام في ليبيا عموماً العناية بهم والنظر لاحتياجاتهم البسيطة، خصوصا قبل دخول فصل الشتاء الذي يخلّف وراءه مستنقعات كبيرة يعجزون عن التعامل معها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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