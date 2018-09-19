الليبية للاستثمار ترفع قضية تعويض في شركة بي مورغان

العنوان-ليبيا

يواجه بنك جي بي مورغان قضية رشوة بقيمة ستة ملايين دولار رفعتها عليه هيئة الاستثمار الليبية أو المؤسسة الليبية للأستثمار .

حيث ذكرت بلومبيرغ الأمس 18 سبتمبر أن هناك دعوى قضائية مرفوعة ضد “جي بي مورغان تشيس وشركاه ” في لندن قائلة إن المقرض دفع أكثر من 6 ملايين دولار كرشاوى لتأمين صفقة سندات بقيمة 200 مليون دولار.

وأضافت بلومبيرغ أن “بنك بير شتيرنز” التابع لـــبنك جيه بي مورجان أرسل المدفوعات إلى رجل الأعمال وليد الغيامي ( كما هو مذكور ) وهو صديق مقرب للقذافي ، وذلك لترتيب الصفقات في عقد لم يكن أكثر من إتفاق “خادع” ، وفقاً لوثائق محكمة لندن الصادرة أمس الثلاثاء لدى البنك والتى تستمر حتى الشهر المقبل لتقديم مستندات الدفاع في القضية والتي تم تقديمها في أبريل الماضي .

وأشارت بلومبيرغ أن المتحدث بأسم البنك رفض التعليق عن القضية ، هذا ويذكر أن المؤسسة الليبية للأستثمار سبق وأن أقامت دعاوى قضائية ضد اثنين من البنوك الاستثمارية الأخرى في محاكم لندن ، فيما يتعلق بالصفقات التي نفذت خلال حكم معمر القذافي.

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