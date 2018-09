المتوسط:

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، “نحن نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل طرابلس”.

وأكمل سلامة، خلال زيارته مع وفد من الهيئة الطرابلسية اليوم الأربعاء،” نعمل على وقف إطلاق النار وتثبيته ووقف أي تحركات عدائية باتجاه العاصمة ووقف تغول التشكيلات المسلحة على المؤسسات السيادية”.

وأضاف سلامة،” نعمل على أن نجنب طرابلس ما حصل في 2014″.

