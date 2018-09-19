السراج: الشعب وحده من يملك رفض أو قبول الدستور بالاستفتاء عليه

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، إن الشعب وحده من له حق قبول أو رفض مشروع الدستور بالاستفتاء عليه.

وأضاف السراج خلال لقائه بعدد من أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور في طرابلس أن الدستور يعد القانون الأعلى للدولة إذا ما أقره الشعب من خلال الاستفتاء، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي وفق تعبيره.

وبحث السراج مع أعضاء الهيئة آلية العمل للاستفتاء على مشروع الدستور، وما يواجهه هذا الاستحقاق المصيري من حملات العرقلة والتشكيك.

وكان مجلس النواب، أعلن الخميس الماضي، إقراره لمشروع القانون على أن يُحصَّن من خلال تعديل الإعلان الدستوي في الجلسة المقبلة.

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