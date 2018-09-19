معيتيق يجري زيارة إلى غرفة التحكم الرئيسية التابعة لشركة الكهرباء

ليبيا – أثنى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق على الجهود التي يبذلها العاملين والمهندسين والفنيين في غرفة تحكم غرب وشمال وجنوب طرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء في بوابة الجبس.

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معيتيق قال خلال زيارة أجرها اليوم الأربعاء بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي إلى غرفة التحكم بالشركة العامة للكهرباء إن الموظفين يعملون على مدار الساعة من أجل المحافظة على الشبكة ومتابعة الإنتاج وتوزيع الأحمال بكل دقة.

وأكد على أن وجود هذه النخبة من العاملين في الغرفة الواقعة في مناطق الاشتباكات يدل على شجاعتهم وحبهم للوطن وخدمة للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية