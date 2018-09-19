مؤتمر القبائل الليبية يهدد بالعصيان المدني في كافة المدن الليبية في حال عدم تنفيذ توصياته

دعا الأعيان والمشائخ المشاركين في مؤتمر القبائل الليبية في مدينة اجخرة إلى توحيد ودعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتفعيل القضاء، ورفض كافة التشيكلات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة الليبية.جاءت هذه المطالب في البيان الختامي للمؤتمر أمس الإثنين بعد سلسلة من الاجتماعات طرحت خلاله العديد من الأفكار و المقترحات للمساهمة في حل الأزمات والمختنقات والأحوال المتردية التي وصلت إليها البلاد .

وطالب المشايخ مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع حضر التسليح عن الجيش الوطني.

وأكد البيان على ضرورة توحيد المؤسسات العامة والسيادية للدولة الليبية، وإجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، وفق ما جاء في اتفاق باريس.

ونوه البيان نفسه على الاستفتاء على الدستور، ولكن بعد إعادة النظر في المسودة، والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة من لجان البرلمان المختصة، مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق والتأكيد على عودة المهجرين والنازحين، وتفعيل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام.

وهدد المشائخ إلى اللجوء للمظاهرات العامة، والعصيان المدني في كافة المدن الليبية في حال عدم تنفيذ توصيات الملتقى .

وحث البيان على ضرورة تأمين الحدود الليبية ورفض توطين المهجرين غير القانونين والتدخل الخارجي في الشأن الليبي .

وختم المشائخ والأعيان بيانهم باقتراح تشكيل جسم تسند إليه متابعة التوصيات تحت مسمي “مجلس شيوخ ليبيا” على أن تكلف اللجنة التحضرية بمتابعة الإجراءات المطلوبة.

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