بدء بيع الخبز في الخمس بالسعر المحدد

أعلنت غرفة الطوارئ والأزمة في مدينة الخمس، أن جميع المخابز ستبدأ بيع الخمسة أرغفة من الخبز بدينار واحد، ابتداء من غدٍ الخميس.

وقالت الغرفة، في صفحتها الرسمية، إنها وفرت الدقيق المدعوم لـ 40 مخبزًا في المرحلة الأولى، وستوفره لبقية المخابز في الأيام المقبلة.

يذكر أن لجنة الأزمة والطوارئ المكلفة من المجلس الرئاسي أعلنت، الأسبوع المنصرم، بدء توزيع الدقيق على المدن الليبية كافة دون استثناء، وتحديد سعر الخمسة أرغفة من الخبز بدينار واحد، وبوزن 150 غرامًا للرغيف.

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