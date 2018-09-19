بالاتفاق مع المركزي.. السراج يحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاربعاء بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وذلك لتحديد سعر الرسوم التى سيتم فرضها على بيع العملة الاجنبية.

السراج أصدر بعد الاجتماع قراره المبنى على مخرجات إجتماع الحوار الاقتصادي بمشاركة الرئاسي ومجلسي النواب والدولة وديوان المحاسبة ، والذي حدد فيه قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي بما نسبته 183% من قيمة مبيعاته ، وفقاً للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية التى تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

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أي أن سعر الصرف سيتراوح بين الـ3.90 إلى 4.10 دينار مقابل الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدثه مصرف ليبيا المركزي يومياً ، وطالب السراج في المادة الثانية من قراره باعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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