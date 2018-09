“الوفاق” تعلن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

المتوسط:

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% من قيمة مبيعات النقد الأجنبي وفقا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، وفقا لنص القرار.

وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه

