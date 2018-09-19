بالصور ..بلدية بنغازي تباشر برصف الطريق الرئيسي أمام المركز الطبي

باشرت بلدية بنغازى فى تنفيذ أعمال رصف التصدعات والتشققات والحفر بمادة الإسفلت ( القطران ) ذو مواصفات عالية الجودة ورش الطبقة اللاصقة من مادة RC2) ) ( بالطريق الرئيسي مقابل للمدخل الرئيسى لمركز بنغازي الطبي ومستشفى طب وجراحة الأطفال ) بإشراف مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازى تنفيذ شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقارى وهى إحدى الشركات الوطنية .

وللتذكير بأن هذه الإعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني

كما يهيب قسم المرور والتراخيص بنغازي بالسادة سائقي المركبات الألية اخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعلميات الدوريات المكلفة في الطريق المذكور.

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