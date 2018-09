دعت السفارة الكندية في ليبيا أطراف النزاع في ليبيا إلى الامتناع عن الاقتتال، ووقف الاشتباكات بشكل عاجل، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وناشدت السفارة جميع الاطراف بالعمل على إنقاذ أروح المدنيين في طرابلس .

وشهدت طرابلس اشتباكات بين الميليشيات المسلحة، وتدخلت البعثة الأممية لدى ليبيا لعقد هدنة بين الأطراف المتنازعة حيث تم خرق الهدنة أمس.

