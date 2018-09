المتوسط:

نقل شهود عيان بمنطقة خلة الفرجان، عن سماعهم دوي أسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس.

وشهدت طرابلس اشتباكات بين الميليشيات المسلحة، وتدخلت البعثة الأممية لدى ليبيا لعقد هدنة بين الأطراف المتنازعة حيث تم خرق الهدنة أمس.

