التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء، بمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لقرار السراج بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الأخرى التي تضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادي.

