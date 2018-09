المتوسط:

أكدت مصادر لــ(المتوسط) اندلاع اشتباكات بالقرب من منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.

ونقل شهود عيان بمنطقة خلة الفرجان لـ(المتوسط)، عن سماعهم دوي أسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس.

The post اندلاع اشتباكات بالقرب من منطقة وادي الربيع بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية