الأمم المتحدة تعلن ترحيبها ببدء تنفيذ البرنامج الاقتصادي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحيبها بقيام المجلس الرئاسي، بالتفاهم مع المصرف المركزي والمجلسين، بالبدء بتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية، وفقا لبيانها.

وأكدت البعثة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء،” إنها تأمل في أن تتحسن معها اوضاع كل المواطنين ومعيشتهم اليومية”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن تحديد سعر الصرف ليصل قيمة الدولار مقابل الدينار الليبي 3.9دينار للدولار بعد إضافة ضريبة بسعر 3.900 درهم.

