السراج يناقش مع نواب طرابلس الأوضاع في مدينتهم

العنوان-طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات بمدينة طرابلس.

وبحث الاجتماع مستجدات الوضع الامني وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة، ومعالجة مشكلة النازحين من المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى ما تواجهه بعض المرافق من مختنقات حسب المكتب الإعلامي للسراج.

من ناحية أخرى، أكد المجتمعون على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء احتراماً للمسار الديمقراطي، ليقرر الشعب ما يراه بشأنه رفضاً أو قبولاً وأن يصل المسار السياسي عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة

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