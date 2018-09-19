الأمم المتحدة لإيطاليا وفرنسا: أوقفوا التلاعب بليبيا

مرت سبع سنوات منذ اندلاع الثورة عام 2011 و ما تزال الصورة القاتمة طاغية على المشهد في ليبيا ، ورغم تعدد أطراف النزاع، إلا أن الانقسام السياسي والصراع العسكري لم يحسم الخلاف لأي طرف، في الوقت الذي فشلت خطط الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية للوضع في ليبيا إضافة إلى تعدد المبادرات الدولية وفشلها أيضا .

المبعوث الأممي غسان سلامة وفي لقاء خاص مع 218 تحدث عن أن كثرة المبادرات باتت تشتت أذهان ليبيا بل وتزيد تعقيد صورة المشهد في ليبيا، مضيفاً أن الأمم المتحدة لا تستطيع رفض أي مبادرة لدولة عضو في الأمم المتحدة إلا أن كثرة هذه المبادرات تعرقل وتبطئ مسار خطة عمل البعثة الأممية في ليببيا .

ليس ببعيد عن ذلك الصراع الفرنسي الإيطالي في ليبيا وتعدد مبادراتهم والتي كان أخرها الإجتماع الذي دعى إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي حدد خلاله موعد للانتخابات وسرعان ما تبددت ملامح ذلك الاجتماع خاصة مع تأزم الوضع في ليبيا لاسيما اشتباكات طرابلس الأخير ما جعل فرنسا تخسر جولة أخرى في صراعها مع إيطاليا، إلا أن الأخيرة لا تزال تسوق لاجتماع باليرمو في نوفمبر المقبل الذي ستدعي إليه كافة أطراف النزاع إضافة للأطراف الدولية .

بالرغم من تكاثف التحركات الدبلوماسية واستخدام العاطفة لاستدراج الليبيين بمبدأ حل الأزمة في بلادهم والإهتمام بمصلحة وطنهم ، إلا أن كافة المبادرات التي تسعى لتسوية المأزق في ليبيا لا تسعى سوى لمصالح الدول وطمعها في ليبيا ، فهل سيجد الليبيون نهاية نفق أزمة إستمرت لسنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية