قوة حماية طرابلس تتهم الإخوان والمقاتلة بمحاولة دمار وزعزعة الأمن بالعاصمة

اتهمت قوة حماية طرابلس، أفراد من جماعتي الإخوان المسلمين والمقاتلة بمحاولة لنشر الدمار وزعزعة الأمن في العاصمة.

ونشرت القوة في بيانها، أسماء من وصفتهم بـ”قادة عملية غزو طرابلس الفاشلة”، الذين اتهمتهم بأنهم وراء ما يحدث لدمار طرابلس وهم: علي الصلابي، وعبدالحميد وعلي الدبيبة، وصلاح بادي، وعمر الكرامي، ومحسن الكاني، مصطفى نوح.

وقال البيان: “في محاولة بائسة لنشر الدمار وزعزعة الأمن فيها من قبل ذيول الإخوان والمقاتلة الذين تحالفوا ليعم الظلام من جديد وتعود الحرابة والاقتتال والخطف والابتزاز للعاصمة، بعد أن تم تطهيرها منهم في السابق بفضل أبناء طرابلس الصادقين”.

وخاطبت قوة حماية طرابلس أهالي طرابلس قائلة: “إلى كل سكان العاصمة الحبيبة طرابلس، نحن قوة حماية طرابلس أبنائكم الذين تربو وترعرعوا في أزقتها وأحيائها، إننا لن نقف صامتين حيال ما يحدث تجاه عاصمتنا الغالية”.

يذكر أن المعارك المسلحة قد تجددت في عدة مناطق بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، بين كتيبة آمر لواء الصمود السابق صلاح بادي، وكتيبة الأمن المركزي أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي، خلفت عدد من الجرحى.

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