عناصر الأمن بمديرية بنغازي يضبطون شقيقين قاما بسرقة منزل صديق لهما

العنوان-بنغازي

نجحت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تنجح في ضبط شقيقين قاما بسرقة صديقهم بعد طبع مفاتيح الشقة الخاصة بالمجني عليه في منطقة الماجوري ودخلا الشقة ونجحا بسرقة مبلغ مالي وقدرة”42600″د.ل وعدد “2400”كرت مدار فئة 5 دينار وجهاز نقال G7 وجهاز كمبيوتر محمول وفلاش ممري.



وبعد تكليف أعضاء التحريات بجمع المعلومات تبين لهم وجود كاميرا بالقرب من منزل المجني عليه وعند مشاهدة الكاميرات تبين دخول أحد الأشقاء إلى عمارة المجني عليه وخروجه بفتره زمنيه قليلة حاملا أكياس من البلاستيك حينما كان المجني عليه بمناسبه إجتماعية برفقة العائلة .

يشار إلى أنه وبترجيع كاميرات المراقبة اتضح وجود المتهم الثاني وهو الذي بطبع المفاتيح شقة المجني عليه وعند الاستدلال اعترفا بما نسب اليهما واحيلا المحضر الى النيابه العامه.

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