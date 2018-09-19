البعثة الأممية تشجب تجدد العنف بطرابلس، وتطالب بالالتزام بالاتفاق

شجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تجدد العنف في طرابلس، مطالبة جميع الفرقاء بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار.

وأكدت البعثة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الثلاثاء، أنه لا يمكن السير في عملية الإصلاحات في ظل علو صوت القتال الذي يدفع ثمنه المدنيين العزل القاطنين في العاصمة والقادمين من شتى أنحاء ‎ليبيا، حسب قولها.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في عدة مناطق بجنوب طرابلس، أمس الثلاثاء، بين كتيبة آمر لواء الصمود السابق صلاح بادي، وكتيبة الأمن المركزي أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي، خلفت عدة جرحى.

وكانت أطراف القتال بالعاصمة قد وقعت في الرابع من سبتمبر الجاري اتفاق على وقف إطلاق النار، وآليات تثبيت عدم انتهاك الهدنة وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدت على هذا الاتفاق في اجتماع آخر عقد في التاسع من الشهر ذاته.

وشهدت ضواحي جنوب طرابلس في 27 أغسطس الماضي، المعارك المسلحة استمرت لتسعة أيام، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت خسائر مادية فادحة وأضرارا جسيمة للبنية التحتية.

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