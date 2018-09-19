الدولية للهجرة: نزوح قرابة 4 آلاف عائلة منذ اندلاع الاشتباكات بطرابلس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح 3,845 عائلة على الأقل من طرابلس، منذ اندلاع الاشتباكات بين الجماعات المسلحة بالعاصمة الليبية في 26 أغسطس الماضي.

وقدرت المنظمة في احصائية لها نشرتها أمس الثلاثاء على موقعها الرسمي، عدد الأشخاص النازحين بنحو 19,225 فردا، مؤكدة أن أغلبية الأسر النازحة كانت من المناطق المتضررة جراء النزاع في جنوب طرابلس.

وقالت المنظمة، إنه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الرابع من سبتمبر بين الأطراف المتحاربة، كان الوضع الأمني العام بالعاصمة يتحسن على الرغم من أن التوتر لا يزال مرتفعاً وما زالت ترد أنباء عن وقوع حوادث أمنية دورية، لا سيما في الأحياء في جنوب طرابلس.

وشهدت ضواحي جنوب طرابلس في 27 أغسطس الماضي، المعارك المسلحة استمرت لتسعة أيام، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت خسائر مادية فادحة وأضرارا جسيمة للبنية التحتية.

وتوقف الاقتتال عقب توقيع أطراف النزاع بالعاصمة في الرابع من سبتمبر الجاري اتفاق على وقف إطلاق النار، وتثبيت على عدم انتهاك الهدنة وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقد جرى التأكيد على ذلك في اجتماع آخر عقد في التاسع من الشهر ذاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر