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الأمير السنوسي يدعو للعودة لدستور 63

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعليقا على الأوضاع الدائرة في ليبيا، دعا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، إلى العودة لدستور ليبيا بصيغته المعدلة عام 1963.

وقال الأمير السنوسي، في بيان، إن دستور 63 سيوفر أساسا متينا لبداية جديدة، حيث يتضمن هذا الدستور الآليات الموحدة اللازمة لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية والهوية الليبية، ويشمل ذلك مجلسا نيابيا يستطيع تعديل الدستور لتكييف مبادئه مع واقعنا الحالي لنتصدى لأزماتنا.

وأشار إلى أن دستور 63 يضمن الآليات اللازمة لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية، ويوفر الفرصة لانتخاب مجلس نيابي يستطيع تعديل الدستور بحيث تتكيف مبادئه مع الواقع الحالي.

ولفت الأمير محمد إلى أنه وبعد سنوات من تطلع الشعب لمستقبل أفضل، دخلت ليبيا في دوامة مدمرة من عدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية، والتدخل الأجنبي.

وأعرب عن أسفه لطغيان المصادمات الدامية وسياسة القوة على حساب مستقبل الليبيين في ظل هذه الظروف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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