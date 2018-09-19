مصرف الجمهورية يشرع بقبول طلبات تعبئة “الفيزا إلكترون|” بسعر الصرف الجديد

تعلن إدارة البطاقات و الخدمات الإلكترونية بمصرف الجمهورية عن قرب فتح باب قبول طلبات الفيزا إلكترون ( 10,000دولار ) بسعر الصرف الجديد الذي تم تحديده اليوم من قبل المجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي و هو 3.9 دينار ليبي للدولار الواحد.

كما إننا سنقوم بقبول طلبات الشحن لبطاقات أرباب الأسر إبتداءاً من أوائل أكتوبر المقبل بالسعر الصرف السابق دون ضرائب ( 1.38 دينار للدولار الواحد ).

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر قرار الأربعاء بتحديد قيمة سعر الصرف للدولار بقيمة 3.9 دينار مقابل الدولار الواحد .

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