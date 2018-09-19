الأمم المتحدة: نشدد على الالتزام بوقف إطلاق النار في طرابلس

أكدت مديرة مكتب الإعلام بالبعثة الأممية لدى ليبيا سوسن غوشة، الأربعاء، مطالبة الأمم المتحدة لأطراف النزاع بالالتزام بوقف إطلاق النار في طرابلس.

وأوضحت غوشة، في تصريح للرائد، أن اتفاقات وقف إطلاق نار غالبا ما تحدث فيها خروق، مشيرة إلى أن البعثة تعمل ليل نهار لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس.

وفي سياق متصل، نفت غوشة زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة، لمدينتي ترهونة ومصراتة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الزيارة ستحدث إذا دعت إليها الظروف وجرى التنسيق لها، مضيفة أن المبعوث الأممي يزور كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء، وحسب الضرورة، حسب تعبيرها.

وشهدت مناطق طريق المطار ومشروع الهضبة جنوب طرابلس، الثلاثاء، خرقًا للهدنة، وتجددًا للاشتباكات بالأسلحة الثقلية، نتج عنها نزوح العديد من العائلات من مناطقها.

يشار إلى أن الاشتباكات تجددت جنوب طرابلس، الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين، وفق حصيلة لجهاز الإسعاف والطوارئ.

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