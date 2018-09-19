صحيفة أمريكية: داعش تبنى أكثر من 12 هجوما في ليبيا خلال 2018

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن تنظيم الدولة تبنى أكثر من 12 هجوما في ليبيا منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن عودته ستعرض إنتاج النفط للخطر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفراغ الأمني في ليبيا واتساع دائرة العنف فتحا المجال أمام هذا التنظيم لشن هجمات على أهداف حيوية في طرابلس، وتقويض أي عملية لتوحيد مؤسسات الدولة، حسب قولها.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أمني غربي لم تسمه قوله: إن “الموارد والأموال التي نهبها التنظيم من سرت ساعدته في العودة، وأنه تحصل على أموال أخرى عبر توفير الحماية لمهربي البشر”.

يذكر أن عملية استهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس في الثاني من مايو الماضي، من قبل مسلحين تابعين لتنظيم الدولة، تعد أشد العمليات المسلحة التي قام بها عناصر التنظيم في ليبيا خلال العام الجاري، وقد راح ضحيته قرابة 14 شخصًا وإصابة 19 أخرين من عناصر الأمن وموظفي المفوضية.

وتعرض مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، في العاشر من سبتمبر الجاري، لهجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة الهوية، خلف أربع قتلى و10 جرحى، دون أن تعلن أي جهة عن مسؤوليتها ولكن كل أصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم الدولة.

وقد تبنى تنظيم الدولة الذي ينتشر عناصره في الصحراء وسط ليبيا، عدة عمليات مسلحة في بنغازي وشرق سرت وفي ضواحي اجدابيا، استهدفت مواقع عسكرية ومؤسسات عامة وراح ضحيتها عسكريين ومدنيين.

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