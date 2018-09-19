الهيأة العامة للزراعة بالحكومة المؤقتة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ليبيا الجديدة

شحات 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – وقعت الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة، مذكرة تفاهم مع جمعية ليبيا الجديدة الخيرية التي تعمل في مجالات حماية البيئة والموارد الطّبيعية.

وجرت مراسم التوقيع بمدينة شحات تحت إدارة رئيس الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة، السيد محمد عبد العالي مصباح بصفته رئيساً للهيأة، وجمعية ليبيا الجديدة، ومقرها مدينة سكرمينتو بولاية كاليفورنيا، وممثلها الرسمي بدولة ليبيا، السيد يونس عبدالعاطي أحويج.

وتنص المذكرة على تفعيل علاقة الشراكة والتعاون بين الطرفين والتعاون العلمي والتِّقني المُشترك في مجالات حماية البيئة والموارد الطبيعية بما يكفل منع تلوّثها والمحافظة عليها، وذلك عن طريق استرجاع الغابات واستحداث غابات جديدة، وحماية النباتات والغابات والحيوانات البرية، استصلاح الأراضي الزراعية، إنشاء المراعي الموسمية، وتنمية مساقط المياه، وتعزيز تقنيات حصاد المياه.( وال – شحات ) س ع / ع ع

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