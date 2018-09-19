إدارة الضمان الاجتماعي المرج تعقد اجتماعها الدوري لتقييم العمل

المرج 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – عقدت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي المرج، أمس الثلاثاء، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر الجاري، لتقييم أعمالها وللإطلاع ومتابعة سير العمل، والإجراءات التنظيمية وعمل اللجان المُشكلة، بالإضافة إلى مناقشة التحديثات التي طرأت على المكتب.

واستعرض مدير مكتب الخدمات الضمانية، محمد الحواز، خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الوحدات الضمانية، احتياجات الوحدات والميزانية التقديرية للعام المُقبل 2019م، بالإضافة إلى سير الأعمال بالفترة المسائية تطبيقاً لتعليمات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالخصوص.

وأشار الحواز إلى حرص الإدارة العامة للصندوق على الرقي والنهوض بمستوى الخدمات الضمانية خلال الدوام الصباحي والمسائي، بالإضافة إلى التحفيز نحو خلق المناخ المناسب للتميز المؤسسي.( وال – المرج ) ا ف / س ع

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