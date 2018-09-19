رئيس الهيأة العامة للبريد والاتصالات يبدي استعدادهم لتوفير خدمة DSL لمصلحة الأحوال المدنية بنغازي

بنغازي 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – أبدى رئيس الهيأة العامة للبريد والاتصالات بالحكومة المؤقتة، المهندس مراد الشكري، استعداد الهيأة لتوفير خدمة DSL لمصلحة الأحوال المدنية بنغازي.

وبحسب مانشره مكتب الإعلام بالمصلحة أن الهيأة العامة للبريد والاتصالات بالحكومة المؤقتة؛ ردت على منشور الصفحة الرسمية لإدارة فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي بشأن عدم منح إدارة الفرع خدمة DSL وأكدت بأنها لم يصل إليها أي خطاب رسمي من المصلحة ببنغازي.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الهيأة العامة للبريد والاتصالات، المهندس مراد الشكري اتصالا هاتفياً مع مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، مقدم أسامة الدرسي وأبدى رئيس الهيأة استعداده لتزويد الإدارة بكل ما تحتاجه لإعادة تشغيل المنظومة.

ومن جهته تقدم مدير الفرع مقدم أسامة الدرسي بجزيل الشكر والعرفان لرئيس الهيأة العامة للبريد والاتصالات على تجاوبه وسرعة التواصل من أجل خدمة المواطن وحرصه على الحفاظ على الهوية الليبية من العبث والتزوير.( وال – بنغازي) س ع /أ د

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