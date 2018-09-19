البريقة للنفط تعلن إصابة خزان لوقود الطائرات في اشتباكات طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن إصابة الخزان رقم “101” المخصص لكيروسين الطيران نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المنطقة ليلة البارحة.

وأضافت الشركة أن الخزان أصيب من الناحية الغربية بفتحة قطرها 30سم وبارتفاع حوالي 3 متر عن مستوى سطح الأرض، مؤكدة أنه لم تحدث أي إصابات أو اشتعال حريق.

وناشدت البريقة في بيانها الجهات المسؤولة في الدولة والأطراف المتحاربة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، والحفاظ على المنشآت والمرافق الموجودة بالمستودع وذلك لتتمكن الشركة من القيام بكامل واجباتها .

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