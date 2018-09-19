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بحث انطلاق تنفيذ مشاريع في درنة تقدر بــ 60 مليون

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 19 سبتمبر 2018 ( وال )- ناقش المدير العام لجهاز تنمية وتطوير المدن بالحكومة المؤقتة، السيد الناجي المعداني، وعميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي، آخر المستجدات فى شأن المشاريع المستهدفة بمدينة درنة والتى تقدر قيمتها بـ 60 مليون دينار ليبي.

وأكد المستشار عبدالمنعم الغيثي على تنفيذ المشاريع المزمع تنفيذها بمدينة درنة فى مدة لا تتجاوز الشهرين كما تعهد عميد البلدية بحماية الجهة المنفذه، مثمنا دور القوات المسلحة العربية الليبية فى مدينة درنة.( وال – درنه ) ب ع / س ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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