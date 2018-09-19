لجنة شؤون الخارجية: البيان الختامي للجامعة العربية يفتقر إلى فهم الوقائع

دعت لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب إلى مراجعة البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته 148، حيث وصفته بغير الموضوعي.

وأعربت اللجنة عن استيائها لما ورد في البيان واصفةً إياه بأنّه يفتقر إلى فهم الوقائع على الأرض، مؤكدةً أنّ ما وصفه البيان بالسلطات الموازية هي الحكومة التي اختارها مجلس النواب المنتخب شرعياً.

هذا ورفضت اللجنة مساواة مجلس النواب بغيره من الأجسام السياسية التي استحدثت لاحقاً، داعيةً الجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، من خلال العمل للوصول إلى توافق عربي ودولي لحلحلة الأزمة الليبية.

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