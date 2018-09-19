بعثة الأمم المتحدة ترحب بالشروع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العنوان-ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الأربعاء بقيام المجلس الرئاسي بالتفاهم مع المصرف المركزي ومجلسي النواب والدولة بالبدء في تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية.

البعثة الأممية أعربت في بيان لها عن أملها بأن تتحسن أوضاع كل المواطنين ومعيشتهم اليومية بعد هذا القرار.

السراج أصدر قرارا حدد فيه قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% من قيمة مبيعاته ، وفقاً للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

أي أن سعر الصرف سيتراوح بين الـ3.90 إلى 4.10 بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدثه مصرف ليبيا المركزي يومياً ، وطالب السراج في المادة الثانية من قراره بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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