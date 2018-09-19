كشافة سيناون.. عطاء عمره نصف قرن

يعد فوج كشاف سيناون من المؤسسات الفاعلة في المدينة ويرجع ذلك لعراقة تأسيسه سنة 1957 واعتُمد رسمياً من قبل الحركة العامة للكشاف والمرشدات سنة 2004 م.

ويبلغ عدد الكشافين المنخرطين في فوج كشاف سيناون أكثر من 120 عنصرا، ويتبع مفوضية كشاف ومرشدات غدامس، وشارك الفوج في كل المناشط والمحافل والفعاليات الخيرية والتطوعية على مستوى المنطقة.

ولا يكاد يمر نشاط في سيناون إلا وتجد عناصر الفوج لهم مساهمة فاعلة وبارزة، ومن أبرز النشاطات السنوية، الخيمة الرمضانية التي تعد موائد الرحمن للمسافرين.

ولا تقتصر مشاركات فوج كشاف سيناون على الداخل، فقد مثل منتسبوه ليبيا في محافل دولية عدة في تركيا والأردن وتونس.

ورغم قلة الإمكانيات إلا أن العطاء لا ينضب عند من تعودوا على فعل الخير دون أن ينتظروا جزاءً أو شكورا، وكما تقول أهازيج الحركة الكشفية الليبية: “كشاف دوماً كشاف مستعد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية