المتوسط:

تجدد الاشتباكات في محيط خزانات النفط، بمنطقة جنوب طرابلس، ونقل شهود عيان عن سماعهم دوي أسلحة خفيفة ومتوسطة جنوب طرابلس بمحيط الخزانات.

كما أكدت مصادر لــ(المتوسط) اندلاع اشتباكات بالقرب من منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس.

وأضافت المصادر، أن الاشتباكات تقع بالتحديد في سمافرو وداي الربيع بين مليشيا الضمان واللواء السابع مشاة.

ونقل شهود عيان بمنطقة خلة الفرجان لـ(المتوسط)، عن سماعهم دوي أسلحة خفيفة ومتوسطة بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس.

بالفيديو.. اندلاع اشتباكات في محيط خزانات النفط بطرابلس بالفيديو.. اندلاع اشتباكات في محيط خزانات النفط بطرابلس Posted by ‎المتوسط Almotawaset‎ on Wednesday, September 19, 2018

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