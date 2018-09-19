انطلاق أعمال صيانة شبكة الصرف الصحى بمنطقة الحميضة بنغازي

بنغازي 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – تباشر الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بنغازي، وبإشراف إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازى، في أعمال صيانة ومعالجة طفح مياه الصرف الصحي بعمارات الحميضة الشارع المتفرع من شارع سالم اسويكر خلف بيوت الطالبات سابقا بمنطقة الحميضة.

وبحسب قسم الإعلام بلدية بنغازي سيتم غدا إغلاق جزئي لشارع سالم سويكر نظرا لأعمال صيانة شبكة الصرف الصحى بمنطقة الحميضة، موضحا أن هذه الأعمال تتم بناء على تعليمات عميد بلدية بنغازى، المستشار عبدالرحمن العبار.

وعليه تهيب بلدية بنغازي بالسادة سائقي المركبات الآلية أخذ الحيطة والحذر نظرا لإقفال هذا الشارع حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وطالبت مستخدمي الطريق التقيد بتعلميات دوريات قسم المرور والتراخيص المكلفة في الطريق المذكور.( وال – بنغازي ) س ع / ع ع

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