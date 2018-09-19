تجدد الاشتباكات في محاور جنوب مدينة طرابلس اليوم الاربعاء

ليبيا – أكد مصدر أمني تجدد الاشتباكات المسلحة في عدة محاور جنوب مدينة طرابلس اليوم الاربعاء ، مبيناً بأن الاشتباكات اندلعت في منطقتي وداي الربيع ومحيط معسكر اليرموك بمنطقة خلة الفرجان بين كتيبتي ثوار طرابلس واللواء السابع.

المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه أوضح في تصريح خاص لصحيفة المرصد بأن محور طريق المطار بالقرب من خزانات شركة البريقة شهد اشتباكات عنيفة بين قوة الردع المشتركة أبو سليم ولواء الصمود وسط دوي صفارات الانذار داخل حظيرة خزانات شركة البريقة.

يشار إلى أن تجدد الاشتباكات اليوم الاربعاء يأتي بعد خرق الهدنة يوم أمس الثلاثاء في محور طريق المطار ، وتبادل كتيبتي الردع المشتركة أبو سليم ولواء الصمود اتهامات خرق الهدنة وقال كل طرف بأنه تقدم وسيطر على مواقع جديدة جنوب طرابلس ، فيما أكد اللواء السابع يوم أمس تعرض مواقعه للهجوم من قبل من وصفهم بـ”المليشيات” وطالب رعاة الهدنة بالتوضيح .

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