مجلس الوزراء يقرر تسييل مبلغ مالي لتنفيذ طرق في بلدية ظاهر الجبل

قرنادة 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم (511) لسنة 2018م، يؤذن فيه لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ مالي وقدره (1,296,100.000 د.ل) مليون ومائتان وستة وتسعون ألفا ومائة دينار ليبي، للهيأة العامة للمواصلات والنقل لتغطية قيمة العقد رقم (8/2018 ) المتعلق بمشروع تنفيذ مجموعة طرق ( الخلائفة / الزرقان ) بطول 2 كم ببلدية ظاهر الجبل، وفقا لكتاب رئيس الهيأة المشار إليه ذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018م، على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.( وال – قرنادة ) س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال