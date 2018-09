جهاز الإسعاف: إنقاذ 10 عائلات عالقة بمنطقة الاشتباكات في طرابلس

المتوسط:

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطواري أسامة علي، إنه تم إنقاذ 10 عائلات كانت عالقة ببناية بشارع الخلاطات من الخروج استجابة لندائهم.

وأكد أسامة، في تصريحات صحافية له، أن الفرق التابعة للجهاز تعمل بشكل طبيعي داخل طرابلس على الرغم من استمرار حالة الطوارئ القصوى التي تم الإعلان عنها منذ عيد الأضحى، لافتاً إلى أن الجهاز يقوم بعمليات إخلاء للعائلات أو الطلبة الراغبين بالخروج من مناطق الاشتباكات.

وأبدى الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ تمنياته بأن يسود الهدوء داخل طرابلس، وأن يلتزم كافة الأطراف بوقف إطلاق النار لعودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة.

