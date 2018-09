وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعين زارة

المتوسط:

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، المهندس عادل جمعة، صباح اليوم الأربعاء،سير امتحانات (الدور الثاني) لطلبة الشهادة الاعدادية ببلدية عين زارة رافقه مراقب التعليم ومدير مكتب الامتحانات بالمراقبة.

وشملت الزيارة مدارس عين زارة للتعليم المشترك ومدرسة خالد بن الوليد للتعليم الثانوي ومدرسة الفردوس للتعليم المشترك.

وأكد جمعة عقب جولته الميدانية بأن المراقبة التزمت بتعليمات الوزارة من حيث إعداد اللجان وأن تكون لجنة الإشراف والمراقبة من مكتب التفتيش التربوي.

ومن جهتهم حيا رؤساء اللجان الوكيل على متابعته المستمرة وتتبعه لكل تفاصيل سير الامتحانات والذي انعكس إيجابا على أداء اللجان المختلفة.

