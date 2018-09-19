شركة البريقة: استمرار الإقتتال بالقرب من منشآتنا في طريق المطار سيؤدي إلى تدميرها

ليبيا – أكدت شركة البريقة في بيان لها اليوم الاربعاء حدوث اشتباكات عنيفة بالقرب من حظيرة خزاناتها في طريق المطار جنوب طرابلس .

شركة البريقة كشفت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على إصابة الخزان (101) يوم أمس الثلاثاء والمخصص لمنتج كيروسين الطيران من الناحية الغربية ، مبينةً بأن الاصابة تسببت في فتحة قطرها حوالي (30) سم وبإرتفاع حوالي (3) متر عن مستوى الأرض، دون حدوث اصابات أو اندلاع النيران.

وأضاف البيان :” وفي هذا الصدد وفي ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد والمنطقة ، تؤكد شركة البريقة بأن استمرار الإقتتال بين الأطراف المتناحرة سيؤدي إلى تدمير منشآت مستودع الشركة من خزانات ومرافق أخرى “.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأوضحت الشركة بأن إستمرار الاشتباكات بالقرب من مقرها سيترتب عنه شبه شلل للشركة في تنفيذ مسئوولياتها المنوطة بها من ايصال وقود الطيران للمطارات وباقي المحروقات للمحطات والمواطنين في كافة المناطق.

وجددت الشركة في ختام بيانها نداءها الى الجهات المسؤولة بالدولة والاطراف المتصارعة الى تغليب مصلحة الوطن والمواطن للحفاظ أرواح الناس وعلى المنشآت والمرافق الموجودة بالمستودع لكي تتمكن من القيام بكل واجباتها والتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية