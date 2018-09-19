الحبري يرحب بقرار تحديد سعر الدولار

العنوان-بنغازي

رحب محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي “علي الحبري” في تصريحات صحفية بالسعر الجديد المحدد بقرار من المجلس الرئاسي لبيع الدولار بحوالي 3.90 دينار، مضيفاً بأن هذا السعر سوف يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين، ويأمل أن يدار بطريقة جيدة تسهم في تخفيضه تدريجياً في ظل تحسن موارد الدولة النفطية.

يذكر بأن رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد أصدر بالاتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي قرار يحدد فيه الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بما نسبته 183% من قيمة بيع النقد الأجنبي وهو ما من شأنه أن يحدد قيمة جديدة لبيع الدولار للمواطنين عند قيمة 3.90 دينار بدلا من 6.14 دينار كان يباع بها الدولار بالسوق الموازي.

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