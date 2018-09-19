مجلس وزراء الحكومة المؤقتة يأذن للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالتعاقد علي تنفيذ عطاء خزان أرضي ببلدية القبة

قرنادة 19 سبتمبر 2018( وال ) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم (506) لسنة 2018 م واعتمد في مادته الأولى محضر اجتماع لجنة العطاءات الرئيسية الخامس والثلاثون لسنة 2018م بالمؤسسة الوطنية للموارد المائية بشأن التوصية بترسية مناقصة محدودة على شركة البرج الفولاذي للمقاولات العامة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء خزان أرضي بسعة 1000 متر مكعب على الخط الناقل الدبوسية ببلدية القبة.

وأذن في المادة الثانية من القرار للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالتعاقد على تنفيذ العطاء المتعلق بالمحضر المشار إليه في حدود مبلغ إجمالي وقدره (650,000.000) ستمائة وخمسون ألف دينار طبقا للتفصيل الوارد بالمحضر وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.( وال – قرنادة ) س ع

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