تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس بعد خرق الهدنة  

قال مصدر أمني، إنه تم تجدد الاشتباكات المسلحة في عدة محاور جنوب مدينة طرابلس، مبيناً بأن الاشتباكات اندلعت في منطقتي وداي الربيع ومحيط معسكر اليرموك بمنطقة خلة الفرجان بين كتيبتي ثوار طرابلس واللواء السابع.

أكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، بأن محور طريق المطار بالقرب من خزانات شركة البريقة شهد اشتباكات عنيفة بين قوة الردع المشتركة أبو سليم ولواء الصمود وسط دوي صفارات الانذار داخل حظيرة خزانات شركة البريقة.

جدير بالذكر أن تجدد الاشتباكات اليوم الأربعاء، يأتي بعد خرق الهدنة يوم أمس الثلاثاء، في محور طريق المطار، وتبادل كتيبتي الردع المشتركة أبو سليم ولواء الصمود اتهامات خرق الهدنة وقال كل طرف بأنه تقدم وسيطر على مواقع جديدة جنوب طرابلس، فيما أكد اللواء السابع يوم أمس تعرض مواقعه للهجوم من قبل من وصفهم بـ”المليشيات” وطالب رعاة الهدنة بالتوضيح.

