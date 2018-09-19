مجلس الوزراء يأذن لوزارة التعليم بطرح مناقصة محدودة لإنشاء وصيانة مؤسسات تعليمية بالقبة

قرنادة 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، القرار رقم (520) لسنة 2018 م بمنح الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع صيانة وإنشاء بعض المؤسسات التعليمية ببلدية القبة. وفقا للتفاصيل المبين بكتاب السيد / رئيس المصلحة المشار إليه باعتبارها مشاريع هامة وضرورية وذلك في حدود قيمة إجمالية وقدرها (616.397.985 د.ل) ستمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينار و (985) درهم، على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.( وال – قرنادة) س ع

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