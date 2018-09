«البريقة لتسويق النفط» تعلن إصابة خزان وقود بمستودع طريق المطار

المتوسط:

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة خزان وقود بمستودع طريق المطار جراء تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي إصابات أو حريق.

وقالت الشركة في بيان «في الوقت الذي استمرت فيه الاشتباكات المسلحة بالقرب من مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط بين الأطراف المتصارعة ليلة البارحة، ونظرا لكثافة النيران أصيب يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر 2018 الخزان (101) المخصص لمنتج كيروسين الطيران من الناحية الغربية، وتسببت الإصابة في فتحة قطرها حوالي (30) سم وبإرتفاع حوالي (3) متر عن مستوى الأرض، وبفضل الله لم تحدث أية أصابات أو يحدث أي اشتعال أو حريق».

وناشدت الشركة االجهات المسؤولة بالدولة والأطراف المتصارعة إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن للحفاظ أرواح الناس وعلى المنشآت والمرافق الموجودة بالمستودع لكي تتمكن الشركة من القيام بكل واجباتها والتخفيف من المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي.

واختتمت البيان بقولها إن «استمرار الاقتتال بين الأطراف المتناحرة سيؤدي إلى تدمير منشآت مستودع الشركة من خزانات ومرافق أخرى»، و«سيترتب عنه شبه شلل للشركة في تنفيذ مسئوولياتها المنوطة بها من إيصال وقود الطيران للمطارات وباقي المحروقات للمحطات والمواطنين في كافة المناطق».

